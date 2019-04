Am Sonntag startete die erste Turn-Mannschaft des SC Arminia Ochtrup in die Wettkampfsaison der Landesliga I. Tjorven Lüdtke, Daniela Müller , Ann-Kathrin Parusel, Lena Schildkamp, Pia Holtmann , Carmen Bätker, Julia Dankbar, Alina Hils, Lea-Marie Hils und Yuli-Marie Tapken hatten sich nach dem Aufstieg im Vorjahr viel vorgenommen. Dazu machten sie beim Saisonauftritt in Kamen schon einen großen Schritt in die richtige Richtung.

Der Startschuss fiel am Barren, wo die Ochtruperinnen vom Schwierigkeitsgrad her eher einfachere, aber ordentliche Übungen darboten. Hils präsentierte eine sehr solide Übung, die mit der Tageshöchstwertung von 13,10 Punkten belohnt wurde. Aber auch Müller (12,30), Bätker (11,20) und Tapken (9,60) wussten zu überzeugen. Im Mannschaftsergebnis konnte den Arminen an diesem Gerät keine andere Mannschaft das Wasser reichen.

Am Balken lief es für die Töpferstädterinnen ebenfalls rund: Schildkamp, Holtmann und Hils sorgten für saubere, sturzfreie Vorträge mit vielen Punkten. Holtmanns Wertung von 12,85 Punkten war gleichbedeutend mit der zweitbesten Übung des Tages.

Nun folgte der Boden, an dem gleich zwei Turnerinnen eine neu zusammengestellte Kür präsentierten. Müller erzielte mit ihrer Darbietung die drittbeste Wertung des Tages (13,10), gefolgt von Hils (12,70) und Holtmann (11,85). Auch an diesem Gerät konnte ein starkes Mannschaftergebnis erzielt werden, das nur von der KTV Dortmund überboten wurde.

Zum Abschluss ging es für die Ochtruperinnen an den Sprung. Müller knackte hier mit ihrer Darbietung die 13-Punkte-Grenze, aber auch Lea-Marie Hils (12,35) und Dankbar (11,75) wussten zu überzeugen. Am Ende des Wettkampftages verbuchten die Arminen 146,90 Punkte für sich. Die Leistungen wurden mit dem zweiten Platz in der Gesamtwertung belohnt. Nur der KTV Dortmund konnten einen minimalen Vorsprung von 1,55 Punkten erzielen. Den dritten Platz belegte der Letmather TV mit 142,30 Punkten.

Das Ergebnis des ersten Wettkampftages gibt der ersten Mannschaft des SCA ordentlich Auftrieb, sodass im Training weiter fleißig an den Übungen gefeilt werden kann. Am 26. Mai steht der zweite Wettkampf der Saison auf dem Programm.