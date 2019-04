Der Fußball-A-Ligist FSV Ochtrup verstärkt seinen zentralen, defensiven Bereich zur kommenden Saison mit Simon Lovermann. Der 24-Jährige spielte zuletzt für die SG Coesfeld und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der „Sechs“ oder sogar weiter vorne eingesetzt werden.

Da sich der Neue bereits im Winter in Coesfeld abgemeldet hat, trainiert er jetzt schon beim FSV mit. Lovermann gilt als Leadertyp, der auch dahin geht, wo es wo tut. Mit seinem 1,90 Metern ist der Allrounder, der in seiner Laufbahn ausschließlich für seinen Heimatverein auflief, zudem ein ausgezeichneter Kopfballspieler. In Ochtrup möchte sich Lovermann erstmals bei einem anderen Club beweisen. Mit Jonas Averesch und Lukas Höseler kennt er bereits einige FSV-Kicker aus früheren Zeiten.

Ob weitere externe Akteure zur kommenden Saison in den Kader rücken, ist offen. Man gucke durchaus rechts und links des Weges ließ Sportleiter Clemens Gude durchblicken. Trainer Frank Averesch sieht sein Team auch so gut aufgestellt, da mit Felix Fiedler und Steffen Beckmann zwei Leistungsträger zurückerwartet werden. Fiedler könnte schon am Sonntag im Auswärtsspiel bei Eintracht Rodde sein Comeback feiern.

Dafür fallen zwei andere Akteure aus. Linksverteidiger Arne Werremeier zog sich beim jüngsten 4:1-Sieg gegen den 1. FC Nordwalde einen Muskelfaserriss zu. Schlimmer hat es hingegen Linus Lienkamp erwischt. Der schnelle Flügelspiel dürfte aufgrund eines Meniskusrisses länger ausfallen.