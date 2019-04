Am Sonntag (14. April) lädt der FSV Ochtrup zum 35. Mal zur Minikicker-Spielrunde in die Halle I des Schul- und Sportzentrums ein. Turnierbeginn ist um 14 Uhr, die FSV-Minis treffen sich um 13 Uhr in der Halle. In zwei Jahrgangsgruppen werden insgesamt zwölf Mannschaften um den Turniersieg wetteifern. Gäste sind Vorwärts Wet­tringen, TuS Gildehaus . Matellia Metelen, SpVgg Vreden, FC Eintracht Rheine und FC SW Weiner.

Wie in jedem Jahr steht neben dem Fußball auch Unterhaltung für die ganze Familie auf dem Programm. Die Vorbereitungen für das Turnier beginnen am Sonntag um 10 Uhr in der Sporthalle 1. Einzelheiten sind beim Training am Samstag zu erfahren. Dann sind auch weitere Anmeldungen für die Turnierteilnahme möglich.

Bisher haben sich angemeldet:

► Jünger Jahrgang:

Maximilian Loos, Pablo Tovar, Jannes Siegers, Fabian Kockmann, Jakob Oelerich, Jakob, Lenny Brink, Mats Kaiser, Alexander Singh, Alexander, Leo Witte, Noah Huesmann, Ali Akkus, Bennet Reckels, Leon Silfo, Lukas Holtmann, Henk Langenhorst, Edmir Zeta, Elias Sleiman, Henri Beuningk, Henri und Iman Mohammadi.

► Älterer Jahrgang: Noah Potthoff, Florian Adler, Leandro Buscholl, Malek Hyseni, Gabriel Silva, Henning Kempers, Pepe Holtmann, Pepe, Ben Berning, Theo Ehling, Timo Strickmann, Moritz Ransmann, Luca Adler, Louis Dinkhoff, Ibrahim Ghanayem, Noah Tillack, Noah und Conrad Hermjakob.