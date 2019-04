„Das könnte ein tolles Handballspiel werden“, stellt Heinz Ahlers in Aussicht. Damit könnte der Trainer richtig liegen, denn mit seinem SC Arminia Ochtrup und SuS Neuenkirchen treffen am Samstag im Kreispokalfinale zwei Mannschaften aufeinander, die für Offensivspektakel stehen.

In den beiden Duellen im Punktspielbetrieb stellten die Neuenkirchener mehr Wurfkraft unter Beweis (38:35 und 33:26). Ahlers ist guter Dinge, dass sich das Blatt wendet: „SuS ist seit dem vergangenen Wochenende Meister. Es könnte ja sein, dass die Konzentration jetzt nicht mehr ganz so hoch ist. Wir haben auf jeden Fall den Ehrgeiz zu gewinnen und den Pokal zu holen.“ Das gelang den Arminen zuletzt vor zwei Jahren, als sie im Endspiel den TV Jahn Rheine besiegten.

Ein besonderes Rahmenprogramm gibt es nicht – Finale hin oder her. Das bekräftigt Co-Trainer und Spielwart Manfred Wiggenhorn . Aber das braucht es auch gar nicht, denn wenn die Handballer spielen, kocht es sowieso in der Halle. „200 Zuschauer sind doch immer da. Und die Neuenkirchener werden auch gut was mitbringen“, prognostiziert Wiggenhorn viel Stimmung auf der Tribüne.

Verzichten müssen die Hausherren auf Alexander Wahlen (Handverletzung) und vermutlich auch auf Christian Woltering. Der schreibt vormittags noch eine Klausur – und das im saarländischen Zweibrücken.

Dessen Bruder Raphael führt die Arminen als Kapitän auf den Platz. Seine Ansage an das Team: „Die Neuenkirchener nutzen jede sich in der gegnerischen Abwehr bietende Lücke. Deshalb müssen wir noch kompakter stehen.“

Woltering will den Pott. Und er will in den Westfalenpokal, für den sich nur der Kreispokalsieger qualifiziert. „Das war vor zwei Jahren eine richtig coole Sache mit dem Dreierturnier in eigener Halle gegen Kinderhaus und Loxten. Super, wenn wir so was noch einmal mitmachen könnten“, findet der Ochtruper „Capitano“.