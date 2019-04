Der Gewinn des Kreispokals ist den Ochtruper Handballern versagt geblieben. Am Samstag verloren sie das Finale in eigener Halle gegen SuS Neuenkirchen mit 30:35 (16:14). Damit sicherten sich die Gäste eine Woche nach der Bezirksliga-Meisterschaft ihren zweiten Titel der Saison.

Die Arminen kamen denkbar schlecht in die Partie: Sechs der ersten sieben Angriffe endeten ohne Torerfolg. Daher lagen die Hausherren nach sieben Minuten schon mit 1:5 im Hintertreffen. Doch dann trat SCA-Keeper Luca Lehmann auf den Plan. Mit mehreren Paraden bewahrte er sein Team vor größerem Schaden und gab den Seinen die nötige Sicherheit. Die Hausherren legten einen Zahn zu und kamen durch Tom Noori zum Ausgleich (18., 7:7).

Die Neuenkirchener schalten fortan zu oft in den Eintelspielermodus um, was es den Arminen einfach machte, durch Thorben Steenweg mit 15:11 in Front zu gehen (27.). Weil die Ochtruper aber bis zur Pause offensiv wieder schluderten, reduzierte sich der Vorsprung auf zwei Treffer.

„Wir haben sowohl in der Abwehr als auch im Angriff in der ersten Hälfte zu viele Fehler gemacht“, kritisierte SuS-Trainer Manuel Öhmann. Diese Unzulänglichkeiten behob der frischgebackene Meister in den zweiten 30 Minuten. Ein wesentlicher Faktor war, dass die SuS-Deckung den Ochtruper Linksaußen Thorben Steenweg besser in den Griff bekam. „Ich hatte keinen Stress damit, dass Max Oelerich zwölf Buden macht, aber Steenweg galt es auszuschalten“, breitete Öhmann seinen Matchplan aus.

Beim SCA häuften sich die Fehlschüsse, folglich bekam der Gegner Oberwasser und übernahm durch Mathis Boolke wieder die Führung (20:19, 38.). Zwar blieben die Arminen in Reichweite, doch zahlreiche Pfosten- und Lattentreffer sowie ein glänzend aufgelegte Keeper Alexander Cosse verhinderten, dass sich die Töpferstädter zum zweiten Mal in drei Jahren den Pokal in die Vitrine stellen konnten. In der Schlussphase machten es die Neuenkirchener einfach clevererer und durften sich daher zum Double gratulieren lassen.

„Wir haben den Gegner lange herausfordern können, aber das Auslassen der Chancen zog sich wie ein roter Faden durch unser Spiel. Heute war definitiv mehr für uns drin. Glückwunsch an die Neuenkirchener, die aufgrund des Spielverlaufs verdient gewonnen haben“, resümierte Ochtrups Coach Heinz Ahlers.

SCA-Tore: M. Oelerich (12), Steenweg (6/3), Noori (4), Wiggenhorn (3), C. Woltering, Thiemann (beide 2) und Büter (1).

SuS-Tore: Achterkamp (9), F. Bolke (6), Bütergerds, Tebbe (beide 5), Ross (4/3), M. Bolke (4), Engebrs und Holling (beide 1).