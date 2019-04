Es kommt eher selten vor, dass die Fußballerinnen der SpVgg Lan­genhorst/Welbergen mal kein Tor erzielen. Aber manchmal ist das trotz des ganzen Offensivpowers der Fall. So auch am Sonntag, als die Schwarz-Gelb sein Heimspiel gegen den 1. FC Gievenbeck mit 0:2 (0:2) verlor.

Die Anfangsviertelstunde ging ganz klar an die Gastgeberinnen: Alina Röhe verpasste freistehend im gegnerischen Strafraum die mögliche Führung, und auch Corinna Rüschoff blieb nach einem Alleingang ein Erfolg verwehrt.

Besser machte es Gievenbecks Nele Eggelsmann in der 31. Minute: Sie zog aus 25 Metern einfach mal ab und traf genau in den Winkel. „Da bekommt sie den Ball kein zweites Mal hin“, musste auch SpVgg-Trainer Peter Krumme erkennen, dass das 1:0 in die Kategorie „Tor des Monats“ gehörte. Kurz vor dem Wechsel kam es für die Ochtruperinnen noch dicker, als sie nach einer schlecht verteidigten Ecke das 0:2 kassierten.

In der Kabine stimmte Krumme seine Elf auf eine Aufholjagd ein, doch daraus wurde nichts. Angesichts des Fehlens einiger wichtiger Spielerinnen fehlte es den Langenhorsterinnen an den nötigen Ideen. So musste die SpVgg in eine Niederlage einwilligen.

Am Samstag (20. April) gastiert die SG Horstmar/Leer im Kreispokal-Halbfinale in Vechtestadion.