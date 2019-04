Kein schönes Ende fand die Landesligasaison für die Basketballerinnen aus Ochtrup. Beim Herner TC ließ sich der SC Arminia im Schlussviertel eine Führung aus der Hand nehmen und verlor mit 54:63. Die Konsequenz: Platz acht statt Platz sechs im Schlussklassement.

„Wir waren erstmal entsprechend niedergeschlagen, doch im Endeffekt können wir auch mit Rang acht gut leben“, hatte Trainer Thomas Oeinck die Niederlage relativ schnell zu den Akten gelegt.

Die Leistung der Gäste stimmte mal wieder, womit die Arminia-Frauen noch einmal ihre in der Rückrunde ansteigende Form bestätigten. Mit einem variablen Spiel wussten die Töpferstädterinnen in der Offensive zu überzeugen. Allerdings war auch Herne im Angriff sehr gefährlich. „Die haben aus der Mitteldistanz fast alles getroffen. Selbst, wenn die schon die Hand im Gesicht hatten“, so Oeinck.

Mitte des letzten Viertels lag der SCA vorne, doch dann zündete der HTC den Turbo. „In dieser Phase haben die uns vier Dreier reingedrückt und auch von den anderen Positionen unglaublich getroffen. Das war einfach nicht zu verteidigen“, erklärte Oeinck. Da sich der Gegner jetzt zudem gut auf Center Nadine Gaupel eingestellt hatte, kam die beste Ochtruper Werferin nicht mehr so zum Zug wie zuvor.

Kurios: Obwohl das Heimteam die ersten drei Viertel verloren hatte, gewann es trotzdem die Partie.

Punkte: Gaupel (26),Popanski (12), Mareen und Mareike Leusder (beide 5), Koße und Fontein (beide 4).