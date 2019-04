Die Luft war einfach raus – und zwar schon seit Wochen. Daher verwunderte es niemanden so wirklich, dass die Bezirksliga-Basketballer des SC Arminia Ochtrup die Saison mit einer 56:61-Niederlage bei den Telgte-Wolbeck Baskets III abschlossen.

Die Arminen hatten sich zu einer Zonenverteidigung entschieden, was sich als komplett falsche Wahl erwies. Der Gegner traf im ersten Viertel fünf Dreier und führte zeitweise mit zehn Punkten Vorsprung. Daraufhin reagierten die Gäste und stellten auf eine Mann­deckung um.

Das fruchtete, denn fortan waren die Baskets nur noch einmal aus der Distanz erfolgreich. Zudem steigerten sich die Ochtruper im Angriff und entschieden das zweite und dritte Viertel mit 19:16 und 14:10 für sich.

Aber wieder leerte sich bei den Gästen in den letzten zehn Minuten der Tank. Die Töpferstädter hatten so nicht mehr die nötigen Reserven, und daher ging der Sieg an die Hausherren.

„Einige laufen momentan einfach ihrer Form hinterher, andere sind nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte“, betrieb Trainer Philip Gaupel Ursachenforschung.

Punkte: Gaupel (23), Schiemenz (13), Rohoff (10), Lesuder (4), R. Bradara und Wannink (beide 3).