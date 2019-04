Die SpVgg Langenhorst/Welbergen hat am Ostermontag viel dafür getan, auch in der nächsten Saison der Kreisliga A anzugehören. Mit 2:0 (1:0) gewann sie ihr Heimspiel gegen den FC Matellia Metelen, für den die Lage im Abstiegskampf fünf Runden vor Schluss immer komplizierter wird.

Vielleicht wäre die Partie zugunsten der Gäste ausgegangen, wenn Bernd Weßeling nach einem Konter über Bertino Nacar und Sebastian Feldhues den Ball ins Netz und nicht an die Latte geknallt hätte (5.). „Vermutlich hätten wir mit einem 1:0 im Rücken viel mehr Sicherheit bekommen. Aber die Niederlage nur auf diesen Fehlschuss zurückzuführen, ist mir zu einfach“, stellte Spielertrainer Nacar klar.

Weil seine Elf anschließend nicht mehr zwingend nach vorne spielte, kam die SpVgg aus ihrer Komfortzone heraus. Christian Holtmann traf zunächst nur den Querbalken (19.), holte dann nach einem Foul von Fabian Langehaneberg einen Strafstoß heraus. Den verwandelte Dominik Düker mit Hilfe des Innenpfostens glücklich zum 1:0 (37.).

Die Metelener stimmten sich in der Kabine darauf ein, offensiv mehr zu investieren. Ein Freistoß von Nacar aus 18 Metern (64., drüber) und eine weitere Gelegenheit des Coaches waren es aber auch schon, die in die Kategorie „Großchance“ gehörten. Ansonsten versprühten die Gäste kaum Gefahr. „Das war alles nicht so einfach für meine Jungs. Viele von ihnen hatten heute fünf, sechs Backsteine in ihrem Rucksack. Dass wir nicht gepunktet haben, ist nicht an einem Mannschaftsteil festzumachen. Auch von mir muss da mehr kommen“, gab sich Nacar selbstkritisch.

Aber auch bei den Langenhorstern lief nicht alles rund. Doch in den entscheidenden Situation half ihnen der Zufall. So beim 2:0, als zwei Matellia-Verteidiger über den Ball schlugen und Christian Holtmann damit zum 2:0 einluden (82.).

„Heute war ganz bestimmt nicht alles Gold, was glänzte“, resümierte SpVgg-Trainer Thorsten Bäumer. „Doch mit diesem Sieg sind wir ein enormes Stück weitergekommen. Zu 85 Prozent sollten wir den Klassenerhalt jetzt sicher haben.“

Trotz der Pleite gab sich Nacar direkt nach dem Abpfiff schon wieder kämpferisch: „Noch ist rechnerisch alles für uns drin, und so lange werden wir auch alles geben.“

SpVgg Langenhorst/Welbergen: Berghaus – A. Holtmann, Düker, Schwering – Omar, Ochse, M. Wenning, Holtmannspötter (86. Bültbrune) – K. Wenning (84. Wesseling), Schepers (64. Heinrich), C. Holtmann.

Matellia Metelen: Tolksdorf – Langehaneberg, J. Kippelt, Feldhues – Zenuni (52. Löckner), Laumann (71. Prantler), Nacar, Wähning – L. Van De Velde, Weßeling, Ernsting.

Tore: 1:0 Düker (37., Foulelfmeter), 2:0 C. Holtmann (82.).