Arminia Ochtrups Hobbygruppe verzichtet auf Sommerpause

Ochtrup -

Die Cracks haben ihre Schläger längst in die Ecke gestellt, doch beim SC Arminia Ochtrup gibt es immer noch Aktive, die den kleinen weißen Ball über das Netz schlagen: Gemeint ist die Hobbygruppe der Tischtennisabteilung, die sich keine Sommerpause gönnt. Unter den erfahrenen Augen eines Lizenztrainers können auch Neu- und Wiedereinsteiger jederzeit in lockerer Atmosphäre an die Platten gehen.