Nach oben und nach unten geht für die Ochtruper Bezirksliga-Handballer nicht mehr viel. Trainer Heinz Ahlers hat trotzdem keine Schwierigkeiten, vor dem Heimspiel gegen Eintracht Hiltrup sportliche Reize zu setzen: „Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Zügel nicht schleifen gelassen werden.“

Seine Truppe sieht das ähnlich, was der couragierte Auftritt am Dienstag im Test gegen die TSG Burg-Gretesch (Landesklasse Niedersachsen) beweist. Beim 36:26-Heimsieg hinterließen unter anderem Rechtsaußen Timo Wiggenhorn und der junge Linkshänder Lars Oelerich einen guten Eindruck.

„Wir wollen unseren sechsten Platz bis zum Saisonende verteidigen. Dazu müssen wir punkten, was am Samstag im Heimspiel gegen Hiltrup schwer werden dürfte. Die Eintrachtler spielen richtig guten Handball“, weiß Ahlers. In der Hinrunde behauptete sich der SCA mit 24:21, der morgen auf Torwart Luca Lehmann (privat verhindert) verzichten muss.