Der große Exodus der Ochtruper Fußballtalente

„Fußballer aus Ochtrup“ – das ist ein Gütesiegel. Mehr als zwei Dutzend Töpferstädter kicken derzeit im Seniorenbereich überkreislich. Spieler wie Philip Fontein (Schalke 04 U 23), Marvin Holtmann (FC Eintracht Rheine), Bernd Düker (SC Spelle-Venhaus) und Lars Pöhlker (TuS Haltern) sogar auf hohem bis höchstem Amateurniveau. Von dieser Talentdichte profitieren seit Jahren die größeren Vereine der Region – nur eben nicht der Fußballstandort Och­trup mit seinen knapp 20 000 Einwohnern, der den Exodus bislang nicht stoppen konnte.

„Wir hatten in Ochtrup schon immer viele Talente. Sicherlich auch dank einer sehr guten Trainerarbeit in den Jungjahrgängen. Aber die Besten wechselten halt immer schnell woanders hin“, erinnert sich Nelson da Costa, der aktuell die B-Junioren des FSV coacht. Ihn zog es damals zum FC Twente, später zu den Go Ahead Eagles Deventer und nach Rheine.

Einer, der der Töpferstadt sportlich den Rücken gekehrt hat und bislang noch nicht wiedergekommen ist, ist Bernd Düker. Groß geworden bei Schwarz-Weiß Weiner schloss sich der mittlerweile 27-Jährige in der C-Jugend Vorwärts Wettringen an: „Ich gehörte damals zur Kreisauswahl und wollte so hoch spielen, wie es eben geht. In Ochtrup gab es aber nur Kreisliga“, dreht der Torwart das Rad der Zeit zurück. Über Wettringen und den VfL Osnabrück ging es zu Werder Bremen in die A-Jugend und die Drittliga-Reserve. „Aber ich erinnere mich noch gut, dass wir früher in der Weiner schon als ganz junge Kinder ein wirklich tolles Training angeboten bekommen haben. Das bringt natürlich ne Menge für später.“

„Vielleicht haben wir so viele verrückte Väter, die ihren Nachwuchs gerne fördern“, analysiert Stefan Dinkhoff die hohe Qualität im Ochtruper Nachwuchs mit einem Augenzwinkern.

Dem U-19-Bereichsleiter des FSV und früheren Trainer des SC Arminia ist es ein Anliegen, die aktuellen Talente am Ort zu halten beziehungsweise zurückzuholen. Seiner Meinung nach sei eine moderne Infrastruktur dafür ein wesentlicher Faktor. „Wir hatten doch nie was. Höchstens das Stadion am Schulzentrum und im Winter den Ascheplatz“, weiß Dinkhoff, dass andere Clubs außerhalb der Stadtgrenze da mit besseren Argumenten locken konnten.

Das zu ändern, haben sich Verein, Politik und Investor mit dem Stadionprojekt am Witthagen auf die Fahne geschrieben.

Mittlerweile verfolgen viele Clubs die Philosophie, verstärkt auf eigene Kräfte zu setzen. „In Neuenkirchen ist das auch so. Malte Nieweler, Joshua Roß oder Marco Diekmann sind da gute Beispiele“, erklärt Costa, der ab Juli für den Westfalenligisten verantwortlich ist.

Eine Ochtruper Auswahl, die tatsächlich nur aus Töpferstädtern bestünde, hätte nicht nur Charme, sondern durchaus auch sportliches Niveau: Diese Idee ist für da Costa zwar reine Fantasie, aber Landesliga traue er den aktuellen „Allstars“ schon zu.

In das gleiche Horn stößt Paul Schomann. Der einstige DFB- und Verbandstrainer aus Ochtrup kennt viele Spieler seit deren Jugendzeiten. „Natürlich wären dann einige richtig Gute dabei, aber um sich zum Beispiel in der Westfalen- und Oberliga zu etablieren, müsste der Kader noch breiter aufgestellt werden. Doch Landesliga säße für die Truppe auf jeden Fall drin.“

Im Seniorenbereich wieder etwas auf die Beine zu stellen, das ist unter anderem die Aufgabe von Clemens Gude, der im November als Sportlicher Leiter des FSV Ochtrup installiert wurde. „Wir sind bestrebt, Ochtruper Jungs zurückzuholen. Zur kommenden Saison wird es noch nichts, aber danach. Wir haben viel Vorarbeit geleistet“, ist Gude zuversichtlich.

Die ganz dicken Fische wird der FSV sicherlich noch nicht aus dem Teich angeln, doch auch im „mittleren Segment“ ist das Angebot enorm. So tragen sechs Töpferstädter das Trikot des SV Burgsteinfurt, drei weitere spielen beim FC Epe, und auch in Wettringen gibt es eine dreiköpfige Fraktion von Fußballern „made in Ochtrup“.