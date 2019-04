Der große Exodus der Ochtruper Talente

„Fußballer aus Ochtrup“ – das ist ein Gütesiegel. Mehr als zwei Dutzend Töpferstädter kicken derzeit im Seniorenbereich überkreislich. Spieler wie Philip Fontein (Schalke 04 U 23), Marvin Holtmann (FC Eintracht Rheine), Bernd Düker (SC Spelle-Venhaus) und Lars Pöhlker (TuS Haltern) sogar auf hohem bis höchstem Amateurniveau. Von dieser Talentdichte profitieren seit Jahren die größeren Vereine der Region – nur eben nicht der Fußballstandort Och­trup mit seinen knapp 20 000 Einwohnern, der den Exodus bislang nicht stoppen konnte.

„Wir hatten in Ochtrup schon immer viele Talente. Sicherlich auch dank einer sehr guten Trainerarbeit in den Jungjahrgängen. Aber die Besten wechselten halt immer schnell woanders hin“, erinnert sich Nelson da Costa, der aktuell die B-Junioren des FSV coacht. Ihn zog es damals zum FC Twente, später zu den Go Ahead Eagles Deventer und nach Rheine.

Der Exodus der Ochtruper Fußballtalente 1/24 Marvin Holtmann (l.) begann beim SC Arminia Ochtrup, wechselte in der Jugend zu Preußen Münster. Über den Westfalenligisten SuS Neuenkirchen ging es für den 23-Jährigen im vergangenen Sommer zum Oberligisten FC Eintracht Rheine. Foto: Rapreger

Von dort aus zog es Philip Fontein zu seinem Lieblingsverein – dem FC Schalke 04. In Gelsenkirchen überzeugte der 25-jährige Lehramtsstudent nicht nur in der U 23 des Vereins in der Oberliga, sondern auch im Trainingslager der Profis in Spanien. Zudem spielte der Ochtruper im Test gegen Zenit St. Petersburg mit. Foto: nn

Lars Pöhlker (l.) kommt aus der Weiner. Der Mittelfeldmann spielte in der Jugend sowohl für den VfL Osnabrück als auch bei Preußen Münster. Nach seiner Zeit in Neuenkirchen kickt der frührere Kleinfeldnationalspieler nun beim designierten Regionalliga-Aufsteiger TuS Haltern. Foto: Rapreger

Philip Röhe (r.) steht seit 2015 beim FCE Rheine unter Vertrag. Ausgebildet wurde der Außenverteidiger bei Preußen Münster. Bei den Adlerträgern absolvierte Röhe, der am Donnerstag 25 Jahre alt wurde, ein Drittligaspiel (4:0 gegen den Chemnitzer FC). Foto: Rapreger

Nils Woltering (r.) war beim FCE jahrelang eine Bank auf der linken Seite. Im Winter 2018 schloss er sich dem Landesligisten SV Mesum an, blieb dort aber nicht lange. Foto: Rapreger

Bernd Düker (r.) fing beim FC Schwarz-Weiß Weiner an. Über Vorwärts Wettringen und den VfL Osnabrück ging es für den mittlerweile 27-Jährigen zu Werder Bremen. Dort spielte er in der U-19-Bundesliga, zudem stand er in der Drittliga-Reserve acht Mal zwischen den Pfosten. Seit dieser Saison läuft Düker für den SC Spelle-Venhaus in der Oberliga Nord auf. Foto: nn

René Pöhlker (r.) ist der jüngste der drei Pöhlker-Brüder. Beim Westfalenligisten SuS Neuenkirchen kam „Pöhli“ in dieser Saison 17 Mal in der Liga zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer. Foto: Rapreger

Lukas Frenkert (r.) ist der Kapitän der U 19 von Preußen Münster, die in der Bundesliga West spielt. Foto: Leßmann

Patrick Laurenz stieg mit dem FC Schüttorf 09 in die niedersächsische Landesliga auf, die von der Spielstärke her in etwa mit der Westfalenliga vergleichbar ist. Foto: Strack

Max Moor jubelt schon seit Jahren für den SV Burgsteinfurt. Aber auch mit den Ochtruper Arminen hatte der Defensivspezialist was zu feiern: 2011 den Aufstieg in die Bezirksliga. Foto: Strack

Ricardo da Silva (l.) kann in der Offensive fast alles spielen. Gelernt hat er das beim SCA in Ochtrup. Foto: Strack

Max Feldhues (r.) war auch mal ein Armine, bis er zu Vorwärts Wettringen und später zum SV Burgsteinfurt wechselte. Foto: Strack

Nico Schmerling (r.) hat sowohl in der Weiner als auch bei den Arminen gekickt. Zudem spielte er höherklassig bei SuS Neuenkirchen und Borussia Emsdetten. Foto: Strack

Der Burgsteinfurter Rechtsverteidiger Lars Bode wurde ebenfalls in Ochtrup groß. In der Jugend trug er auch das Trikot des FC Eintracht Rheine. Foto: Brenzel

Der Ochtruper Ladisliav Velican (Emsdetten 05) wechselt im Sommer zu SuS Neuenkirchen. Foto: Brenzel

Auch aus Ochtrup: Christopher Ransmann (r.) ist einer der Leader beim starken Landesligisten Eintracht Ahaus. In dieser Saison stehen schon neun Tore auf seinem Konto. Foto: Christian Besse

Jannis Ruhkamp (l.) gehört zum Stammpersonal von Vorwärts Wettringen. Foto: Rapreger

Dort kickt auch Florian Kappelhoff. Der Welbergener hat in der laufenden Spielzeit schon 13 Tore auf seinem Konto. Foto: Rapreger

Eigentlich ein Urgestein des SC Arminia, doch seit Sommer 2017 läuft Jannik Holtmann für den FC Epe auf. Elf Tore stehen in dieser Saison für den Allrounder zu Buche. Foto: Hoof

Jan Frieling kann im defensiven, zentralen Bereich alles spielen. Foto: Hoof

Jens Bode (FC Epe) ist der ältere Bruder vom Burgsteinfurter Lars, aber genau wie er gelernter Rechtsverteidiger. Foto: Stefan Hoof

Stürmer Claudio Vieira Martins (r.) lief zuletzt für die SpVgg Vreden auf – jetzt allerdings nicht mehr. Foto: nn

Es kommt doch einer zurück nach Ochtrup: Marcel Pöhlker (l.) verlässt im Sommer Vorwärts Wettringen, um sich seinem Heimatverein SW Weiner anzuschließen. Foto: Thomas Strack

Gleiches macht Torwart Rafael Romero Ponce. Nur, dass er nicht aus Wettringen, sondern vom SV Burgsteinfurt in die Weiner wechselt. Foto: Thomas Strack

Einer, der der Töpferstadt sportlich den Rücken gekehrt hat und bislang noch nicht wiedergekommen ist, ist Bernd Düker. Groß geworden bei Schwarz-Weiß Weiner schloss sich der mittlerweile 27-Jährige in der C-Jugend Vorwärts Wettringen an: „Ich gehörte damals zur Kreisauswahl und wollte so hoch spielen, wie es eben geht. In Ochtrup gab es aber nur Kreisliga“, dreht der Torwart das Rad der Zeit zurück. Über Wettringen und den VfL Osnabrück ging es zu Werder Bremen in die A-Jugend und die Drittliga-Reserve. „Aber ich erinnere mich noch gut, dass wir früher in der Weiner schon als ganz junge Kinder ein wirklich tolles Training angeboten bekommen haben. Das bringt natürlich ne Menge für später.“

„Vielleicht haben wir so viele verrückte Väter, die ihren Nachwuchs gerne fördern“, analysiert Stefan Dinkhoff die hohe Qualität im Ochtruper Nachwuchs mit einem Augenzwinkern.

Dem U-19-Bereichsleiter des FSV und früheren Trainer des SC Arminia ist es ein Anliegen, die aktuellen Talente am Ort zu halten beziehungsweise zurückzuholen. Seiner Meinung nach sei eine moderne Infrastruktur dafür ein wesentlicher Faktor. „Wir hatten doch nie was. Höchstens das Stadion am Schulzentrum und im Winter den Ascheplatz“, weiß Dinkhoff, dass andere Clubs außerhalb der Stadtgrenze da mit besseren Argumenten locken konnten.

Das zu ändern, haben sich Verein, Politik und Investor mit dem Stadionprojekt am Witthagen auf die Fahne geschrieben.

Mittlerweile verfolgen viele Clubs die Philosophie, verstärkt auf eigene Kräfte zu setzen. „In Neuenkirchen ist das auch so. Malte Nieweler, Joshua Roß oder Marco Diekmann sind da gute Beispiele“, erklärt Costa, der ab Juli für den Westfalenligisten verantwortlich ist.

Eine Ochtruper Auswahl, die tatsächlich nur aus Töpferstädtern bestünde, hätte nicht nur Charme, sondern durchaus auch sportliches Niveau: Diese Idee ist für da Costa zwar reine Fantasie, aber Landesliga traue er den aktuellen „Allstars“ schon zu.

In das gleiche Horn stößt Paul Schomann. Der einstige DFB- und Verbandstrainer aus Ochtrup kennt viele Spieler seit deren Jugendzeiten. „Natürlich wären dann einige richtig Gute dabei, aber um sich zum Beispiel in der Westfalen- und Oberliga zu etablieren, müsste der Kader noch breiter aufgestellt werden. Doch Landesliga säße für die Truppe auf jeden Fall drin.“

Im Seniorenbereich wieder etwas auf die Beine zu stellen, das ist unter anderem die Aufgabe von Clemens Gude, der im November als Sportlicher Leiter des FSV Ochtrup installiert wurde. „Wir sind bestrebt, Ochtruper Jungs zurückzuholen. Zur kommenden Saison wird es noch nichts, aber danach. Wir haben viel Vorarbeit geleistet“, ist Gude zuversichtlich.

Die ganz dicken Fische wird der FSV sicherlich noch nicht aus dem Teich angeln, doch auch im „mittleren Segment“ ist das Angebot enorm. So tragen sechs Töpferstädter das Trikot des SV Burgsteinfurt, drei weitere spielen beim FC Epe, und auch in Wettringen gibt es eine dreiköpfige Fraktion von Fußballern „made in Ochtrup“.