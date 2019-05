Handball: „Weine nicht um mich, Arminia“

„You‘ll never walk alone“ ist der Klassiker aller Stadionhymnen. Nirgendwo wird der Song von Richard Rogers und Oscar Hammerstein derart leidenschaftlich intoniert wie an der Liverpooler Anfield Road. Doch längst ist das Liedgut nicht mehr nur „so ein Fußballding“ – auch die Handballer des Liverpool HC und des SC Arminia Ochtrup gehen seit 35 Jahren gemeinsam und erhobenen Hauptes durch die Nacht und den Sturm.

Alle fünf Jahre treffen sie sich wieder, seit Donnerstag ist ein Tross aus dem englischen Nordwesten in der Töpferstadt. „Das ist eine echte Freundschaft“, meint Bernhard Patte und legt sich den Schal, an dessen Enden die Wappen beider Vereine eingestickt sind, um die Schultern. „Wir sind gegenseitig Fans von einander“, stellt der pensionierte Lehrer klar.

1984 stiegen die Ochtruper unter Trainer Herbert Nießing in die Landesliga auf, und die somit überaus erfolgreiche Saison wurde mit einer mehrtägigen Mannschaftsfahrt abgeschlossen. Patte, damals Abteilungsleiter, hatte die Planungen übernommen. Über London ging es nach Bristol, wo der SCA an einem internationalen Turnier teilnahm. Im Halbfinale standen sich Ochtruper und Liverpooler gegenüber. Die Deutschen hatten gegen den amtierenden englischen Meister das bessere Ende für sich. Die dritte Halbzeit – ein Wettsingen – ging dann klar an die Jungs aus der „Beatles-Stadt“. Seitdem sind sie Freunde – die Töpferstädter und die Merseysider.

„Das war am 2. Juni 1984“, erinnert sich Manfred Wiggenhorn noch ganz genau. Der Spiel- und Schiedsrichterwart der Arminen ist sozusagen „Mr. Liverpool“. Über die Jahre hat er einen intensiven Kontakt zu den Handballern von der Insel aufgebaut und stetig gepflegt. „Liverpool ist meine zweite Heimat geworden“, schwärmt der Ochtruper von den Menschen und der Stadt.

Im Herbst 1984 trat der LHC im Europapokal bei HV Herschi Geleen in den Niederlanden an. Auf der Tribüne saßen die Arminen, die ihre neuen Kumpel gleich ins Münsterland einluden. Und seit dem reiht sich ein Besuch an den nächsten.

In den ersten Jahren ging es noch sportlich zu: Wettbewerbe, Spiele und alles, was der Handball so zu bieten hat. Mittlerweile ist der aktive Teil auf Null zurückgefahren. „Wir sind ja alle schon über 60, wenn nicht sogar über 70 Jahre alt“, argumentiert Patte. „Da geht das nicht mehr so wie früher“, erinnert er sich noch gut an die vielen Vergleiche mit dem mehrfachen englischen Doublegewinner, dessen erste Mannschaft aktuell in der Northern Championship (2. Liga) spielt.

Bis Sonntag bleiben die Britten in Ochtrup. Ein buntes Programm haben sich die Gastgeber ausgedacht. „Leider ohne den Besuch eines Handballspiels. An diesem Wochenende ist hier in der Umgebung nichts“, erklärt Patte. Aber dafür wird wieder mal gesungen. Genau wie damals im Juni vor 35 Jahren. Die Playlist kann sich sehen lassen beziehungsweise hören lassen. Fehlen darf da nicht „Don‘t cry for me Arminia “ („Weine nicht um mich, Arminia“). Vielen eher bekannt aus dem berühmten Musical „Evita“ und unter dem Titel „Don‘t cry for me Argentina“.

So richtig weinen werden aber weder die Liverpooler noch die Ochtruper. Es sei denn vor Lachen, wenn die ganzen Anekdoten aus über drei Jahrzehnten Freundschaft wieder auf den Tisch kommen.