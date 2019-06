Ochtrups Hoffnungsträger machen mächtig Eindruck

Der Nachwuchs wird flügge. Das ist ein Fazit, das die Verantwortlichen des Reit- und Fahrvereins nach ihrem Turnier ziehen können. Denn in den leichten und mittleren Klassen sorgten die Töpferstädter für einige wirklich gute Platzierungen und sogar Siege.

Kira Wegmann gewann auf Emmi Lou eine Stilspringprüfung der Klasse L. Damit bestätigte die Amazone ihren prima Gesamteindruck: Bereits am Freitag hatte sie mit einem dritten Platz im Zwei-Phasen-M-Springen mächtig Eindruck gemacht.

Der dritte Tag bei den Ochtruper Reitertage 2019. 1/28 Am Samstagabend wurde das älteste Ochtruper Turnierpferd verabschiedet: die 24-jährige Jappalou. Foto: Thomas Strack

Vorgestellt wurde das Pferd vom ihrer Reiterin und Besitzerin Alice Bossink (l.). Foto: Thomas Strack

Bossink bedankte sich bei allen, die ihr und ihrem Pferd in der Vergangenheit hilfreich zur Seite gestanden waren. Foto: Thomas Strack

Dazu gehörten unter anderem Thomas Verhufen L.) und Andrea Wilk (M.). Foto: Thomas Strack

Beim anschließenden E-Mannschafts-Stilspringen traten unter anderem der RV Rheine-Wadelheim mit Greta Löcken an. Foto: Thomas Strack

Ebenfalls auf Wadelheim am Start: Leonie Löhr und China Gold. Foto: Thomas Strack

Repräsentierte den ZRFV St. Hubertus Neuenkirchen: Sabine Kaufhold auf Scarlett. Foto: Marc Brenzel

Dann kamen die Ochtruper: Britta Lenz und Carlo machten den Anfang. Foto: Marc Brenzel

Danach folgten Finn-Louis Wischemann und Could be black. Foto: Marc Brenzel

Joline Ahlers hatte Boromir gesattelt. Foto: Marc Brenzel

Betreuerin Lea Post analysierte von außen die Vorstellungen ihrer Schützlinge. Foto: Marc Brenzel

Die setzten teilweise zu gekonnten Sprüngen an. Foto: Marc Brenzel

Kim Nowak und Bella Donna bekamen die Wertnote 7.00. Foto: Marc Brenzel

Am Sonntagmorgen drehte das Duo richtig auf und gewann ein E-Springen. Foto: Marc Brenzel

Vaida Marie van der Kamp stellte Gala Nova vor. Foto: Marc Brenzel

Ihre jüngere Schwester Maxi Margarethe war im Sattel von Monard Tick Tpck unterwegs. Foto: Marc Brenzel

Die Springtrainer des RFV Ochtrup nahmen alles genau unter die Lupe. Foto: Marc Brenzel

Am dritten Turniertag standen der Nachwuchs und die ländlichen Reiter im Mittelpunkt. Foto: Marc Brenzel

Lisa Marie Schulte Mesum und ihre Kleopatra sorgten am Samstagabend für das beste Ochtruper Ergebnis. Foto: Marc Brenzel

Das Paar bekam eine 7.40, was zu Platz sieben in der zweiten Abteilung reichte. Foto: Marc Brenzel

Vom benachbarten ZRFV Metelen waren Anna Sievert und Just like Daddy gekommen. Foto: Marc Brenzel

Tessa Holtmann (RFV Ochtrup) hatte als Einzelstarterin gemeldet und schloss mit Faro als Zehnte der zweiten Abteilung ab. Foto: Marc Brenzel

Die Wettringerin Lene Elingmann und Gipsy wurden Zehnte der ersten Abteilung. Foto: Marc Brenzel

Die beiden Teams des RFV Ochtrup im E-Mannschaftsstilspringen am 15. Juni 2019 (v.l.): Finn-Louis Wischemann, Joline Ahlers, Kim Nowak, Vaida Marie van der Kamp, Lisa Marie Schulte Mesum, Anike Kappelhoff, Maxi Margarethe van der Kamp und Betreuerin Lea Post. Nicht auf dem Bild: Britta Lenz und Trainer Stefan Bartsch. Foto: Marc Brenzel

Der Sieg in der Einzelwertung (1. Abteilung) ging an Elisa KLeverth (RV St. Martin Stadtlohn) und Floradix. Foto: Marc Brenzel

Die Haflinger Quadrille war etwas für die Ästheten. Foto: Marc Brenzel

Daran konnten sich viele nicht satt sehen. Foto: Marc Brenzel

Das gelang zudem Anika Holtmann auf Faro in einer M**-Prüfung, die das Paar auf einem hervorragenden achten Platz beendete. Und auch Anja Dükers sechster Rang in einer L*-Dressur konnte sich sehen lassen. Düker hatte Edelmann TV vorgestellt.

In den Mannschaftswettbewerben wollte es für den gastgebenden RFV Ochtrup mal wieder nicht zu einen Sieg reichen. „Den zu holen, war unser Ziel. Hat aber leider nicht ganz gereicht“, resümierte Trainer Stefan Bartsch den sechsten und achten Platz der beiden Teams im E-Stilspringen.

Der Verein bekomme einige wirklich vielversprechende Reiter, die auch in den mittleren und eventuell in den schweren Klassen mal bestehen können, so Vorstand und Trainer am Samstagabend.

Zur Bestätigung dieser These trat am Sonntag Kim Nowak an. Auf Bella Donna gewann sie die erste Springprüfung des Abschlusstages (Klasse E). Holtmann verpasste auf ihrem Faro als Sechste in einer L-Springprüfung, die als Qualifikation für die Kreismeisterschaft ausgeschrieben war, nur haarscharf eine Platzierung.