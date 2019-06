Kira Wegmann befindet sich derzeit in blendender Verfassung. Die Amazone des RFV Ochtrup gewann am­­ ­Wochenende beim Turnier in Dickenberg einen kompletten Medaillensatz. Auf Emmi Lou siegte sie in einer M-Springprüfung mit Stechen, zudem belegte das Paar Platz zwei in einem L-Springen. Im Sattel von Farina gab es außerdem Bronze in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Thomas Verhufen hatte für das Turnier in Gildehaus gemeldet. Mit Bodyguard stand der Vorsitzender des RFV in zwei L-Dressuren jeweils als Zweiter auf dem Podest. Leonie Arning und Betty schlossen einen Reiterwettbewerb und einen Dressurreiterwettbewerb der Klasse E jeweils als Zweite ab. Mona Arning trat mit Betty in einem Reiterwettbewerb an und reihte sich als Dritte ein.