Die zweite Mannschaft der Turn-Leistungsriege des SC Arminia Ochtrup startete jetzt beim Rückrunde-Wettkampf der Münsterlangliga 3 in Greven. Dabei sprang für die Formation Rang fünf heraus.

Da Hellen Ransmann und Lilly Speckblanke ausfielen, ging der SCA mit Lena Schneuing , Maria Holthenrich, Ria Ikemann, Lea Löcker und Tessa Telker nicht in gewohnter Stärke an den Start.

Am Barren sicherte sich Schneuing mit 12,65 Punkten die Tageshöchstwertung. Auch Telker (12,15) und Löcker (11,45) erturnten wichtige Punkte. Insgesamt sammelten die Ochtruperinnen 36,25 Punkte.

Einige Stürze mussten am Balken in Kauf genommen werden. Ikemann (11,55 Punkte) und Holthenrich (11,35 Punkte) beendeten ihre Übungen sturzfrei beenden.

Am Boden überzeugte die Mannschaft, bedingt durch die Ausfälle, nicht wie gewohnt. Die höchste Wertung das Team erturnte Telker mit 12,40 Punkte.

Am vierten und letzten Gerät des Wettkampfes, dem Sprung, turnten die Och­truperinnen souverän, wobei Ikemann mit 12,20 Punkte belohnt wurde.

In der Tagesendabrechnung landete die Töpferstädterinnen auf dem fünften Platz. Mit neun Wettkampfpunkten teilten sich der SCA und der TV Lengerich II den vierten Rang in der Saisonendabrechnung. Da die Lengericher jedoch insgesamt 1,15 Zähler mehr erreicht hatten, ließen sie die Arminen hinter sich. Die Ochtruperinnen müssen somit in den Religationswettkampf, in dem sie um den Erhalt in der Münsterlandliga 3 kämpfen.