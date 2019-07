Die jüngsten Fußballer der Spielvereinigung Langenhorst/Welbergen schlossen am vergangenen Samstag mit einer kleinen Feier die erste Saison der noch jungen Karrieren ab.

Nach dem Training, dass wie jeden Samstag um 10.30 Uhr im Vechtestadions stattfand, kam man in gemütlicher Runde mit Eltern und Geschwistern zusammen. Die Kinder blickten auf eine tolle Saison zurück, in der der Grundstein für die fußballerische Zukunft der Mädchen und Jungen im Alter von vier bis sechs Jahren gelegt wurde. Das Trainerteam erzählte schmunzelnd: „Es war hochinteressant, wie sich die Kinder in der Zeit weiterentwickelt haben. Wir haben mit Toben und Fangen in der Halle angefangen, und können nun mit den Kids richtiges Fußballtraining durchziehen.“

In der kommenden Saison, die nach den Sommerferien beginnt, sind natürlich alle Kinder wieder voll motiviert am Ball. Aber es sind auch neue Fußballinteressierte der Jahrgänge 2013 bis 2015 herzlich willkommen, sich unverbindlich einem Schnuppertraining anzuschließen. Nähere Informationen dazu gibt gerne Axel Möhring (Telefon: 01 71 / 74 43 193).