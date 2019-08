Eine richtig gute Figur geben derzeit Arminia Ochtrups Bezirksliga-Handballer ab. Zum zweiten Mal in der laufenden Vorbereitung besiegten sie am Donnerstag den Landesligisten Schüttorf 09 – diesmal mit 26:23 (10:14).

Die Gäste aus Niedersachsen erwischten den besseren Start (7:4), doch der SCA ließ sich nicht abschütteln und glich zum 10:10 aus. Einige Fehlwürfe in der Schlussphase des ersten Abschnitts und daraus resultierende Gegenstoßtreffer sorgten zur Pause für eine Vier-Tore-Führung der Schüttorfer.

„Wir hatten uns vorgenommen, besonnen weiter zu spielen und den Rückstand nicht schon in drei Minuten aufholen zu wollen. Das ist uns prima gelungen“, freute sich Trainer Heinz Ahlers über eine gelungene zweite Hälfte. Die gestaltete sich lange offen, ehe sich die Töpferstädter ein kleines Polster (22:20) erwarfen.

Für diesen Spielstand untypisch und in der Saison unvorstellbar ließ Ahlers in der Schlussphase offensiv decken. Das hatte aber keine Konsequenzen, und so behaupteten sich die Arminen letztlich mit 26:23.

„Die Truppe hat einen super Einsatz gezeigt. Auch im Abschluss waren wir besser, das war ja oft unsere Achillesferse. Offensiv sind wir sehr variabel aufgetreten, in der Deckung können wir noch ein bisschen cleverer agieren. Stichwort Zeitstrafen“, bilanzierte Ahlers nach dem Test gegen die Schüttorfer.