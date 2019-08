Zu Beginn der neuen Bezirksliga-Saison haben die Fußballerinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen eine bittere Pille geschluckt. Sie verloren ihr Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Esch mit 0:1 (0:0).

Trainer Holger Sokol musste kurzfristig die Ausfälle von Nele Brinkschmidt und Alina Röhe verkraften. Das führte zu Verschiebungen in der Defensive. Laura Engelmann, Lea Holtmann und Linn Asbrock bildeten die Verteidigung, die auch einen wirklich guten Job machte. „Die beiden Stürmerinnen von Esch besitzen echt Qualität, aber die hatten wir eigentlich prima im Griff“, so Sokol.

Was der SpVgg fehlte, das war die Durchschlagskraft in der Offensive. Klara Koers und Corinna Rüschoff, die beide so etwas wie eine eingebaute Torgarantie haben, hielten sich diesmal eher zurück. „Klara und Coco waren nicht wie sonst, aber das kommt schon wieder“, stärkt Sokol seinen beiden „Knipserinnen“ den Rücken.

Über die komplette Spielzeit begegneten sich Langenhorst/Welbergen und Esch auf Augenhöhe. Dabei zeigten beide Seiten, dass sie Fußball spielen können.

Einiges deutete auf ein Unentschieden hin, als Maria Nickel in der 82. Minute den späten Siegtreffer für die Gäste aus dem Kreis Tecklenburg erzielte.

„Mal gewinnt mal, mal verliert man. So ist das eben“, kommentierte Sokol. „Wir haben gute Ansätze gezeigt.“ Zu gefallen wusste das zentrale Mittelfeld, in dem die frühere Zweitligaspielerin Pia Schneuing die Fäden in der Hand hielt. Ein Sonderlob verdiente sich auch Asbrock für die Organisation der Abwehr.

Nächster Gegner der SpVgg ist am Sonntag die Zweitvertretung von Wacker Mecklenbeck.