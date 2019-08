Der niederländische Erstligist FC Twente Enschede hat Oriol Busquets vom FC Barcelona für die laufende Saison ausgeliehen. „Wir sind sehr froh, dass sich Oriol für uns entschieden hat“, sagt Enschedes Manager Ted van Leeuwen. Der 20-jährige Mittelfeldspieler, der nicht mit Barca-Star Sergio Busquets verwandt ist, lief bei den Katalanen bislang hauptsächlich für die zweite Mannschaft auf. „Wir haben Oriol oft beobachtet. Es war nicht einfach, ihn zu holen, denn er war sehr begehrt“, so van Leeuwen, der mit Busquets den wahrscheinlich letzten Transfer dieses Sommers für die Enscheder perfekt machte. „Wenn nicht noch ein Spieler geht, sind wir fertig“, erklärt der Manager. Busquets bekommt die Rückennummer 20. Das nächste Punktspiel steht am Sonntag (1. September) auf dem Programm. Zu Besuch in der Grolsch Veste ist der FC Utrecht. Anstoß ist um 12.15 Uhr. -dab-