Arminia Ochtrups Michael Hillebrandt will für den Hospizverein siegen

Ochtrup -

Michael Hillebrandt will helfen. Und dabei bringt er seinen Können als Tischtennisspieler ein. In der neuen Saison steht der Kapitän des NRW-Ligisten Arminia Ochtrup für nach oben hin offene Geldbeträge an den Platten. Der Gesamterlös kommt einem wohltätigen Zweck zugute.