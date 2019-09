„Samstags zu spielen, scheint die bessere Alternative zu sein. Da kommen mehr Zuschauer, und auch für uns Akteure ist dieser Termin günstiger“, begründet Abteilungsleiter Timo Scheipers, warum der SC Arminia seine Heimspiele nicht mehr sonntags, sondern jetzt wieder samstags austrägt.

Der erste Einsatz in eigener Halle beschert dem Ochtruper NRW-Ligisten ein Duell mit der DJK Blau-Weiß Avenwedde (18.30 Uhr, Weilauthalle). Beide Teams zählen zu den Titelanwärtern, was die Blau-Weißen mit einem 9:4 gegen den TB Beckhausen schon mal bestätigten. Der SCA hatte hingegen in Runde eins Pause.

„Auch wenn der Gegner echt stark ist – wir wollen ein Ausrufezeichen setzen“, positioniert sich Teamsprecher Christopher Ligocki. Die Arminen treten in Bestbesetzung an.