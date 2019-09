Es war wie verhext. In der Anfangsphase rutschte Johanna Terkuhlen nur hauchdünn an einer Hereingabe von Michelle Telgmann vorbei. Nach 47 Minuten kam Imke Kreimer bei einem Eckstoß einen Müh zu spät. Und weil das noch nicht reichte, landete Sarah Rodines Distanzknaller nur an der Latte (71.). Nein, vom Glück verfolgt war die SG Horstmar/Leer bei der SpVgg Langenhorst-Welbergen keineswegs. Die Langenhorsterinnen behielten in einem gut anzuschauenden und recht lange noch halbwegs offenen Aufeinandertreffen mit 4:0 (1:0) die Oberhand.

„Im Großen und Ganzen geht der Sieg in Ordnung“, resümierte Horstmars Coach Stefan Schulze Schwarthoff. Der Auftritt seiner Farben war im ersten Durchgang ganz passabel. Horstmar wirkte engagiert und alsbald frustriert: Wie aus dem Nichts führte Langenhorst nämlich. Corinna Rüschoff traf zum ersten Mal (17.). Merken Sie sich diesen Namen.

Alles in allem war diese Begegnung eine von intensiven Zweikämpfen geprägte. Beide Teams schenkten sich nicht viel. Augenhöhe ist das Stichwort.

Nach dem Seitenwechsel und Rüschoffs zweitem Streich (51.) – Jana Gesenhues hatte fein in die Schnittstelle gepasst – kam Horstmars Motor jedoch ins Stottern. Die Zweikämpfe gingen an die Gastgeberinnen, die Körpersprache Horstmars passte nicht mehr. „Langenhorst war einfach besser und gedanklich schneller als wir“, fasste sich Schulze Schwarthoff kurz. Langenhorsts Übungsleiter Holger Sokol wohnte tatsächlich dem selben Spiel bei. „Wir waren da meistens einen Tacken eher am Ball als Horstmar“, berichtete er nämlich. „Die Laune ist gut, es war ein wichtiger Sieg!“

Nächstes Spiel erst am 18. September

Vor allem war es Langenhorsts erster Dreier der Saison. Wurde auch Zeit im dritten Spiel. Erst am 18. September geht es gegen Galaxy weiter. Die kleine Wartezeit lässt sich mit einem solchen Spiel besser überbrücken, logisch.

Vorne überzeugte neben Rüschoff, die übrigens auch das 3:0 beisteuerte (81.), vor allem Klara Koers, die immer wieder die Horstmarer Verteidigung aufmischte. „Sie ist top drauf“, lobte Sokol. Und dann war da ja noch Francis Brinkschmidt.

Francis Brinkschmidt überzeugt und trifft

Die spielt eigentlich noch für die B-Juniorinnen der SpVgg und schnupperte am Sonntag zum zweiten Mal Bezirksliga-Luft. Diesmal belohnte sie sich für einen knapp 20-minütigen Kurzeinsatz mit ihrem dem Treffer zum 4:0-Endergebnis (85.). „Eine schöne Sache, das hat mich sehr gefreut“, so Sokol. „Und endlich haben wir mal unsere Chancen genutzt.“