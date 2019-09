Das erste Auswärtsspiel der Saison führt die Arminen zum Schlusslicht TB Beckhausen (Sonntag, 10 Uhr). Die Hausherren mussten in der Sommerpause ihren Spitzenspieler Mike Theißen zum FC Schalke 04 ziehen lassen. Seitdem scheint ihnen der Punch zu fehlen. „Wir sind favorisiert. Aber auch diese Partie muss erstmal gespielt werden“, betont Ochtrups Teamsprecher Christopher Ligocki.

Etwas wackelig ist der Einsatz von Mark Beuing, aber auch ohne den Routinier sollten zwei Punkten drinsitzen.

Die Ochtruper Verbandsliga-Reserve bestreitet am Samstag um 17.30 Uhr das Derby beim TTR Rheine. In Bestbesetzung stünden die Chancen auf Zählbares gut, doch am Samstag fehlen Felix Ostermann und Tobias Knoll. Da die Rheinenser sehr ausgeglichen besetzt sind, scheinen sie im Vorfeld die besseren Karten in der Hand zu haben. Insofern könnte der SCA mit einem Remis sehr gut leben.