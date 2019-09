Der FC Schwarz-Weiß Weiner hat mit einem 2:0 (0:0)-Sieg bei Preußen Borghorst II unterstrichen, dass er unbedingt in die Kreisliga A aufsteigen möchte. In der ersten Hälfte taten sich die Ochtruper allerdings schwer, weil sie zu weit von den Gegnern entfernt standen. „Da hat uns Borghorst alles abverlangt“, so Trainer Alexander Witthake Der stellte zur zweiten Halbzeit auf eine Doppelsechs um, was für mehr Kompaktheit sorgen sollte. Der Plan trug Früchte, denn fortan spielten die Schwarz-Weißen besser. Beim 1:0 profitierte Bernd Möllers von einem zu kurzen Rückpass auf dem SCP-Keeper, den er sich erlief und dann eiskalt verwandelte (62.). Das 2:0 besorgte Nils Weyering von links kommend mit einem laut Witthake „schicken Schlenzer“ (75.).