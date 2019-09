Auf einem guten Weg wähnen sich die Lan­genhorster Bezirksliga-Fußballerinnen. Für diese Einschätzung spricht das jüngste Erfolgserlebnis – ein 4:0 (2:0)-Heimsieg gegen den VfL Wolbeck .

Die Partie am Sonntag begann aus Sicht des Heimteams aber erstmal nicht so vielversprechend: Louisa Huke schied schon nach einer Viertelstunde mit einer Muskelverletzung aus. Für sie kam Saskia Koers in die Partie. „Saskia hat das nach ihrer Einwechslung richtig gut gemacht“, fand Trainer Holger Sokol.

Richtig gut ist auch Corinna Rüschoff, wenn sie im gegnerischen Strafraum auftaucht. Das stellte die Angreiferin in der 18. Minute unter Beweis, als sie den Führungstreffer erzielte. Vier Zeigerumdrehungen später verdoppelte Julia Geisler den Vorsprung nach einem Angriff über die Außenbahn. Mit dem 2:0 ging es auch in die Kabinen.

Nach dem Wiederanpfiff des guten Schiedsrichters Mehmet Tuztekin blieben die Damen aus Langenhorst und Welbergen das tonangebende Team. Allerdings fehlte es ihnen lange Zeit an der nötigen Konsequenz im Abschluss.

Das besserte sich erst in der Endphase der Partie. Zunächst erhöhte Linn Asbrock mit einem Vollspannstoß aus rund 20 Metern auf 3:0 (83.), ehe Geisler ihren zweiten Treffer markierte (90.).

Schon am Donnerstag (26. September) geht es für die SpVgg mit einem vorgezogenen Punktspiel beim TuS Recke weiter. Anstoß ist um 19.30 Uhr.