Nichts zu erben gab es am Donnerstag für die Bezirksliga-Fußballerinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen. Beim TuS Recke kassierten sie eine empfindliche 0:6-Pleite.

Die Gäste hatten sich jede Menge vorgenommen, kamen aber überhaupt nicht in die Partie. In den Zweikämpfen waren sie nicht griffig genug, was der spielstarke TuS schon nach zehn Minuten zu seinem Vorteil nutzte. Ricardo Gerling erzielte das 1:0 und leitete damit einen aus Langenhorster Sicht unschönen Abend ein. Irgendwie passte es ins Gesamtbild, dass Leonie Beckmann der SpVgg kurz vor dem Gang in die Pause noch einen zweiten Treffer einschenkte.

Trotzdem sammelten die Langenhorsterinnen allen Mut, um sich im zweiten Abschnitt giftiger zu präsentieren. Es blieb allerdings bei einem Versuch, denn nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff traf Marlene Gerhardt zum 3:0. Danach ließen die Ochtruperinnen die Köpfe hängen. Das 4:0 und 5:0 markierte Sophia Steine­mann (52./67.), bevor Gerhardt das halbe Dutzend voll machte (80.).

Zu allem Überfluss sah Nele Brinkschmidt nach wiederholtem Foulspiel auch noch die Gelb-Rote Karte und fehlt damit im nächsten Pflichtspiel.

„Mund abputzen und weiter machen“, richtete Trainer Holger Sokol seine Mannschaft nach dem Abpfiff wieder auf. Wohlwissend, dass eine Niederlage beim Spitzenteam aus Recke kein Grund ist, lange Trübsal zu blasen.