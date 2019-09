Den nächsten eindrucksvollen Sieg haben die Arminen in der NRW-Liga für sich verbucht. Beim TSSV Bottrop gewannen sie 9:1 und unterstrichen damit erneut, dass sie ein ganz heißer Anwärter auf den Oberliga-Aufstieg sind.

Allerdings wurde den Töpferstädtern am Samstag überhaupt nichts geschenkt. Obwohl die Hausherren auf drei Stammkräfte verzichten mussten, entwickelte sich ein „Hauen und Stechen“. Sechs Partien gingen über die volle Distanz, in denen die Gäste fünf Mal mit 1:2 hinten lagen. Doch in diesen kritischen Situationen erwiesen sich die Ochtruper als Mentalitätsmonster und entschieden alle Fünf-Satz-Spiele für sich.

Den einzigen Punktverlust musste Amin Nagm im Einser-Duell Dinesh Rao hinnehmen. Bei den Arminen fehlte Mark Beuing, der an die Reserve abgestellt wurde. Für ihn kam Abteilungsleiter Timo Scheipers zum Einsatz und hielt sich gegen Olaf Herschbach schadlos (3:2).

Für ein aus SCA-Sicht rundes Wochenende sorgte die Zweitvertretung, die mit einem 9:6-Erfolg bei SuS Bertlich zwei nicht unbedingt eingeplante Zähler mitnahm.

Die Gäste spielten sich mit drei Doppelsiegen schnell auf die Siegerstraße – und das obwohl die Arminen drei komplett neue Paarungen aufstellt hatten.

Nach dem 3:0 von Dominik Gust gegen Christoph Neeb lagen die Ochtruper eigentlich beruhigend mit 8:3 vorne. Doch nach drei Niederlagen in Serie kam wieder unnötig Spannung auf. Rückkehrer Jörg Lange machte mit einem 13:11 im fünften Durchgang gegen Lukas Schlehuber den Sieg aber perfekt.

Anschließend sprachen die Ochtruper Reservisten von einem „megacoolen Ergebnis“. Weiterhin ungeschlagen und mit 6:2 Punkten setzten sie sich somit im oberen Tabellendrittel der Verbandsliga fest.