Die dritte Turnmannschaft von Arminia Ochtrup hat beim Rückrunden-Wettkampf in der Bezirksliga I den achten Platz belegt. Für den SCA gingen Hellen Ransmann, Zoe Mellin , Greta Oelerich, Nadin Fodor und Emily Voronin an den Start. Für Oelerich, Fodor und Voronin war es der überhaupt erst zweite Mannschaftswettkampf.

Das junge Team begann am Sprung. Hier überzeugten vor allem Ransmann (10,8 Punkte) und Mellin (10,0 Punkte). Am Barren zeigten die Töpferstädterinnen vom Schwierigkeitsgrad her eher einfachere, aber ordentliche Übungen. Ransmanns 11,95 Punkte waren gleichbedeutend mit der zweithöchsten Tageswertung.

Nun folgte der Schwebebalken, an dem die Ochtruperinnen ordentliche Übungen ohne die gefürchteten Stürze darboten. Ransmann präsentierte eine sehr solide Übung, die mit einer Wertung von 11,0 Punkten belohnt wurde. Auch für die anderen Töpferstädterinnen lief es am Balken rund: Mellin, Ölerich und Fodor sorgten für saubere Vorträge mit vielen Zählern. In der Gesamtwertung erturnten sie 31,30 Punkte.

Zum Schluss ging es für die Ochtruperinnen an den Boden. Voronin bewies mit starken 10,4 Punkten ihr Können, aber auch die anderen Vorstellungen konnten sich sehen lassen.

Insgesamt war Ransmann mit einer Gesamtpunktzahl von 42,35 die beste Och­truperin. Bei einer starken Konkurrenz landeten die Arminen in der Gesamtwertung mit 119,75 Zählern auf dem achten Platz.

Die Trainerinnen der Leistungsriegen sind besonders auf die Leistungen der „Frischlinge“ stolz. Für die nächste Saison haben sie die Mannschaften neu besetzt. So sollen die jungen Turnerinnen weitere Wettkampferfahrung sammeln und die Mannschaften stärker zusammengesetzt werden.

Die erste Mannschaft hat in der neuen Konstellation am 30. November die Relegation zur Verbandsliga zu bestreiten. An jenem Wochenende richtet der SC Arminia Ochtrup die Relegationswettkämpfe des Westfälischen Turnerbundes in der Realschulhalle aus.