In Ochtrup sind am Wochenende alle städtischen Fußballplätze gesperrt. Daher kommt das für Sonntag geplante Heimspiel des FSV gegen Eintracht Rodde nicht zur Austragung. Gleiches gilt in der Frauen-Bezirksliga für die Partie SpVgg Lan­genhorst/Welbergen gegen den SC Gremmendorf II.