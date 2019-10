So machen Samstagabende richtig Gaudi. Sowohl die erste (NRW-Liga) als auch die zweite Mannschaft (Verbandsliga) des SC Arminia Ochtrup haben ihre Heimspiele gewonnen. Leidtragende waren in beiden Fällen die TTF Bönen, die ihrerseits mit ihren beiden besten Teams in die Weilauthalle gekommen waren.

Mit 9:3 gewann die Ochtruper NRW-Liga-Formation ihr Match und führt damit weiterhin die Tabelle an. „Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr“, freute sich die Ochtruper Nummer eins, Christopher Ligocki . Drei Siege in den Doppeln und zwei Erfolge im oberen Paarkreuz dokumentierten, wer das Sagen hat. Dabei präsentierte sich die Paarung Philip Brosch/Leonhard Zeptner in guter Verfassung. Der Neuzugang und der Ersatzmann aus der Reserve gaben ihrem Team damit noch mehr ­Sicherheit. Blendend aufgelegt zeigten sich Ligocki und Michael Hillebrand, die jeweils beide Einzel gewannen. Zudem punkten Brosch und Mark Beuing.

Nächster Gegner des Spitzenreiters ist am Samstag der Tabellensiebte TTC Herne-Vöde.

Nach fünf Partien weiterhin ungeschlagen ist die Ochtruper Verbandsliga-Reserve, die es gegen Bönens Zweitvertretung allerdings spannend machte. 7:7 stand es, als es in die heiße Phase ging. Da schlug die Stunde von Patrick Gust, der Phil Kleine mit 3:1 besiegte. Zuvor hatte er schon Andreas Hecker ohne Satzverlust geschlagen. Im Abschlussdoppel machten Dominik Gust und Robin von Diecken den Sieg perfekt.

Eine Galavorstellung lieferte Dominik Gust ab, der beide Einzel glatt für sich entschied und auch an der Seite von Niklas Hannekotte die Oberhand behielt. Die Gust-Brüder waren somit an sieben der neun Zähler beteiligt.

Mit jetzt 8:2 Punkten gehören die Arminen zur Spitzengruppe. „Es läuft gerade super. Klasse, wie sich die junge Truppe entwickelt“, freute sich Teamsprecher Timo Scheipers. Am Samstag (12. Oktober) geht es zum Tabellenvorletzten TTC Post Hiltrop.