Laer -

Die angeschlagenen Boxer sollen ja immer die gefährlichsten sein. Aber was in Hollywood-Streifen oder bei Schlüters auf der Kirmes seine Gültigkeit haben mag, muss in der Kreisliga A noch lange nicht zutreffen. Der TuS Laer und der FSV Ochtrup machen am Sonntag diesbezüglich mal die Probe aufs Exempel.