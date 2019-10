Große Corinna-Rüschoff-Show in Hauenhorst

Ochtrup -

Die Damen der SpVgg Langenhorst/Welbergen den Pflichtsieg bei Germania Hauenhorst II in trockene Tücher gebracht. 5:0 hieß es am Ende für die Gäste aus Ochtrup, bei denen eine Spielerin an allen fünf Toren beteiligt war.