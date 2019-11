SpVgg Langenhorst/Welbergen löst in Ochtrup ein fußballerisches Erdbeben aus

Die SpVgg Langenhorst/Welbergen hat mit dem 5:0 (3:0)-Derbysieg beim FSV Ochtrup ein fußballerisches Erdbeben ausgelöst. Vor über 500 Zuschauern fertigten die Schwarz-Gelben ihren Gegner regelrecht ab. Die Leistung der Hausherren war dabei so gruselig wie das schrecklichste Halloween-Kostüm.

Mohammed Sylla vergab in der dritten Minute aus leicht spitzem Winkel das 1:0. Was zu diesem Zeitpunkt keiner für möglich gehalten haben dürfte – es war die einzig nennenswerte Gelegenheit der Hausherren.

Die SpVgg Langenhorst/Welbergen gewinnt das Ochtruper A-Liga-Derby 1/21 Foto: Marc Brenzel

Foto: Marc Brenzel

Foto: Marc Brenzel

Foto: Marc Brenzel

Foto: Marc Brenzel

Foto: Marc Brenzel

Foto: Marc Brenzel

Foto: Marc Brenzel

Foto: Marc Brenzel

Foto: Marc Brenzel

Foto: Marc Brenzel

Foto: Marc Brenzel

Foto: Marc Brenzel

Foto: Marc Brenzel

Foto: Marc Brenzel

Foto: Marc Brenzel

Foto: Marc Brenzel

Foto: Marc Brenzel

Foto: Marc Brenzel

Foto: Marc Brenzel

Foto: Marc Brenzel

Mit zwei Standardsituationen knipsten die Langenhorster ihrem Kontrahenten schon früh das Licht aus. Beim 1:0 wurde eine Ecke zu kurz abgewehrt, und Dominik Düker traf mit einem verdeckten Schuss aus 18 Metern (10.). Beim 2:0 – wieder eine Ecke von Marcel Wenning – setzte sich Johannes Schepers mit dem Kopf durch (13.).

Danach kam vom FSV so gut wie gar nichts mehr. Die ansonsten immer für Tore gute Offensive war überhaupt kein Faktor. Und hinten wackelte es auch: Wie beim 3:0, als Julian Engbring ein überflüssiges Foul an Wenning unterlief. Den fälligen Elfmeter verwandelte Düker (45.).

Dem FSV fehlten im zweiten Abschnitt der Glaube an sich selbst und der Wille zur Aufholjagd. Tonangebend blieben die Gäste, die sich mehrere gute Chancen erspielten, von denen zwei zu Zählbarem führten: Das 4:0 köpfte Max Schulze-Bründermann nach einer Ecke von Kevin Wenning (57.), das 5:0 markierte Marcel Vollenbröker mit einem technisch sehenswerten Schlenzer (76.).

„Die Einstellung passte bei uns nicht. Eine unterirdische Leistung“, gab FSV-Kapitän Jank Hannekotte zu.

Für Thorsten Bäumer war es hingegen eines der schönsten Spiele in seiner Laufbahn als Trainer der SpVgg: „Ein echter netter Nachmittag. Ich möchte dem Gegner die Einstellung nicht absprechen, aber unsere war einfach besser. Wir haben uns heute wieder an unseren Plan gehalten, was uns zuletzt auch schon gegen Amisia und den Skiclub stark gemacht hat. Mit so einem deutlichen Ergebnis konnte ich nicht rechnen.“

FSV Ochtrup: J. Averesch (82. Thomas) – Küper, J. Engbring, Haumering, Theile (46. Höseler) – Ozog (74. Strübig), Hannekotte – Kutzmann, Lovermann (74. T. Holtmann), Vieira – Sylla.

SpVgg Langenhorst/Welbergen: Berghaus – Schulze Bründermann, A. Holtmann, Schwering – Steinlage, Düker, M. Wenning (79. Omar), Holtmannspötter – Vollenbröker (79. Bültbrune), Schepers (52. Wenning), C. Holtmann.

Tore: 0:1 Düker (10.), 0:2 Schepers (13.), 0:3 Düker (45., Foulelfmeter), 0:4 Schulze Bründermann (57.9, 0:5 Vollenbröker.

Bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte gegen Ochtrups Kutzmann (61., Ballwegschlagen, Meckern).