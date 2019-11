Die Tabelle lügt nicht. Das sollte auch in der Frauen-Landesliga gelten. Dort treten die Korbjägerinnen des SC Arminia Ochtrup (3:2 Siege) beim GW Waltrop (0:5) an. Aber so ein bisschen zweifelt Gäste-Trainer Thomas Oeinck das Zahlenwerk schon an: „Waltrop ist eigentlich viel stärker. Ich erwarte ein echtes Kampfspiel – so eines wie in der Vorsaison.“

Da hatten die Arminen zwei Mal das bessere Ende für sich. Angedacht ist, mit einer Zone zu verteidigen. An den Brettern baut Oeinck auf Paula Leusder und Merrit Augurzky, die sehr effektiv bei den Rebounds ist. Im Aufbau soll Kathrin Fontein die Zügel in der Hand halten.