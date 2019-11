Kalendarisch ist es zwar erst Mitte November, aber das NRW-Liga-Heimspiel der Ochtruper Herren gegen Borussia Münster am Samstag ist schon das letzte Heimspiel der Arminen in diesem Jahr. Also: Wer in 2019 noch einmal gutes Tischtennis sehen möchte, sollte in die Weilauthalle kommen.

Los geht es ausnahmsweise erst um 19.45 Uhr. Das passt dem SCA insofern super ins Konzept, weil so Philip Brosch noch an einem Trainerlehrgang in Bad Honnef teilnehmen kann.

Die Borussen sind der Meister des Vorjahres, verzichteten aber auf den Aufstieg. Aktuell läuft es bei den Münsteranern nicht rund. „Warum die nur 5:7 Punkte haben, wundert mich auch. Das ist eigentlich eine richtig gute Truppe“, verweist Arminen-Teamsprecher Christopher Ligocki auf etablierte Kräfte wie Max Kruse, Philip Wolters oder Alexander ­Michelis. Nicht zuletzt daraus leitet Ligocki ab: „Das könnte ein Stolperstein für uns werden.“

Der Tabellenführer muss – wie schon am vergangenen Wochenende beim 9:4-Erfolg in Lüdinghausen – auf Amin Nagm verzichten. Deshalb rückt Michael Hillebrandt zu Ligocki ins obere Paarkreuz hoch. Nils Dinkhoff und Brosch bilden die Mitte, Mark Beuing tritt unten entweder mit Tobias Knoll oder Dominik Gust an.

Die SCA-Reserve ist nicht im Einsatz, da sie ihr Match gegen den TTC Münster verlegt hat.