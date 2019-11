Ruhrpott Baskets Herne – das klingt spannend. So heißt das Team, das am Samstag in Ochtrup aufkreuzt, um sich mit den Basketballerinnen des SC Arminia um Landesliga-Punkte zu duellieren.

„Der Gegner hört sich nicht nur spannend an, sondern ist auch gut. Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir im Vergleich zur Vor­woche auf jeden Fall eine Schippe drauflegen“, hat Ochtrups Trainer Thomas Oeinck die 41:47-Niederlage in Waltrop noch vor Augen.

Knackpunkt ist und bleibt die Offensive, die es in dieser Saison im Schnitt lediglich auf 41 Zähler pro Partie bringt. „Es fehlt am Stellungsspiel, an der Kommunikation, an der taktischen Mobilität“, listet Oeinck die Mängel auf. „Es fehlt vielleicht auch eine, die mal klar sagt, wer wo zu stehen hat.“ Nadine Gaupel wäre die Richtige, doch die Centerspielerin ist weiterhin verletzt. So müssen andere in die Bresche springen – zum Beispiel die Leusders Mareen, Mareike und Paula oder auch Dafina Ismaijli.

„Ich verfüge ja über drei, vier Leute, die zweistellig punkten können. Nur leider wird im Spiel nicht immer das gezeigt, was bei uns im Training super funktioniert. Sobald es ernst wird, haben einige Probleme damit, die Hebel umzulegen“, hat Oeinck festgestellt.

Für die Töpferstädterinnen spricht ihre Heimstärke. Alle drei Partien, die in dieser Saison in eigener Halle ausgetragen worden sind, wurden am Ende auch gewonnen.