Eine 0:4-Pleite musste der Ochtruper B-Ligist FC Lau-Brechte am Sonntag im Auswärtsspiel beim TuS Laer II einstecken. „Wir haben auch in der Höhe absolut verdient verloren. Der Gegner war 90 Minuten lang die bessere Mannschaft“, resümierte Trainer Marcel Buscholl.

Egal, was die Gäste probierten – ihnen wollte einfach nichts gelingen. Das spiegelte sich in dem verschossenen Elfmeter von Lukas Gövert nach einem Foul an Kevin Brosda wider. Zu diesem Zeitpunkt war die Partie aber schon längt entschieden. Tim Schneider (20.) und David Lengers (39.) hatten eine 2:0-Pausenführung der Laerer herausgeschossen. Nach dem Seitenwechsel langte Schneider noch zwei Mal hin (65./75.) und machte damit den vierten Saisonsieg der TuS-Reserve perfekt.

Bester Mann beim FCL war Torwart Patrick Weßling, der seine Elf vor einer noch höheren Niederlage bewahrte. „Wir wischen uns jetzt den Mund ab und nehmen in zwei Wochen einen neuen Anlauf“, schloss Trainer Marcel Buscholl den 15- Spieltag ab. Nächster Gegner ist am 1. Dezember der FC Galaxy Steinfurt.