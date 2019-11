Auch für die SpVgg Langenhorst/Welbergen wachsen die Bäume nicht in den Fußballhimmel. Nach drei Siegen in Serie verloren die Schwarz-Gelben am Sonntag bei der Reserve des FC Vorwärts Wettringen mit 0:2 (0:1).

Den ersten Tiefschlag mussten die Ochtruper schon in der fünften Minute verdauen. Bei einem Diagonalball war die Langenhorster Abwehr nicht im Bilde, dafür aber Wettringens Munzur Bezgincan – 1:0.

Die Gäste schüttelten den Schock jedoch relativ schnell aus den Gliedern und wurden initiativ. Möglichkeiten durch Christian Holtmann, Marcel Vollenbröker oder Kevin Wenning gab es auch, allerdings blieben diese ohne Erfolgserlebnis.

Und weil es prinzipiell ja nicht ganz so schlecht lief, sah die SpVgg dem zweiten Abschnitt auch durchaus optimistisch entgegen. Doch der nächste Rückschlag ließ nicht auf sich warten, denn nur wenige Sekunden nach dem Wiederbeginn unterlief Fabian Bültbrune ein Eigentor.

Das mussten die Ochtruper sacken lassen, doch letztlich kamen sie wieder in die Gänge. Was ihnen aber völlig abging, das war die Kaltschnäuzigkeit im Angriff. „Wir hätten noch zwei Stunden weiterspielen können ohne ein Tor zu erzielen. Irgendwie fehlte heute auch der Glaube“, ahnte Trainer Thorsten Bäumer schon während des Spiels fest, dass seine Mannschaft wohl nicht mehr für einen Punktgewinn infrage kommen würde.

SpVgg Langenhorst/Welbergen: Berghaus – Schulze-Bründermann, Düker, Bültbrune – Steinlage, M. Wenning, Schwering (73. Schepers), Holtmanns­pötter – K. Wenning, Vollenbröker, C. Holtma nn.

Tore: 1:0 Bezgincan (5.), 2:0 Bültbrune (46., Eigentor).

Bes. Vorkommnis: Rote Karte gegen Wettringens Hinkelammert (62., Tätlichkeit).