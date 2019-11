Die Ochtruper Tischtennisspieler beenden die Hinrunde in der NRW-Liga am Samstag (18.30 Uhr) mit der Partie beim GSV Fröndenberg. Die Papierform weist das Duell als Gipfeltreffen aus, doch ob die Hausherren tatsächlich in der Lage sind, die immer noch verlustpunktfreien Arminen zu bezwingen, darf infrage gestellt werden.

„Ich habe das Gefühl, dass in dieser Saison außer uns keiner zwingend aufsteigen möchte“, mutmaßt Christopher Ligocki , Teamsprecher des SCA. Mit einem doppelten Punktgewinn in Fröndenberg würden die Ochtruper noch einmal ihre Ansprüche auf den Titel betonen. Da sie in Bestbesetzung – also mit Amin Nagm antreten – gelten sie als der Favorit. Ligocki warnt aber: „Der Gegner verfügt über sehr starke Doppel und gefährliche Leute an den ersten vier Brettern. Gewinnen sollten wir schon, aber es wird bestimmt nicht so ein deutliches Ergebnis werden wie in den acht Matches zuvor.“

Zwei Mal ist die Verbandsliga-Reserve des SC Arminia im Einsatz – beide Male in der eigenen Weilauthalle. Der Vergleich mit dem Tabellenvorletzten Blau-Weiß Annen (Samstag, 18.30 Uhr) genießt dabei eine höhere Priorität als das Kräftemessen mit dem Rangzweiten 1. TTC Münster (Sonntag, 14 Uhr), das als „Bonusspiel“ eingestuft wird.