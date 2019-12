Saisonsieg Nummer vier haben Arminia Ochtrups Basketballerinnen für sich verbucht. Bei der Drittvertretung der AstroStars Bochum feierten die Töpferstädterinnen einen 52:44-Erfolg.

„Bochums Spielerinnen haben früher alle in der ersten oder zweiten Liga gespielt, aber wir haben sie im Endeffekt müde gelaufen“, machte SCA-Trainer Thomas Oeinck die bessere Physis für den Ausgang der Partie verantwortlich.

In der Defensive wussten die Gäste mehr zu überzeugen als in der Offensive. „Wir haben uns zwar viele Chancen erarbeitet, aber auch viele davon nicht genutzt“, resümierte Oeinck. „Dafür haben wir uns in einer echten Defensivschlacht behaupten können.“

Mit einer 25:24-Führung gingen die AstroStars in die Pause. Eng umkämpft gestaltete sich auch das dritte Viertel, das die Ochtruperinnen mit 12:9 für sich entschieden. In den letzten zehn Minuten war den Bochumerinnen, deren älteste Spielerin 60 Jahre alt war, anzumerken, dass die Kondition nachließ. In diese Wunde legten die SCA-Damen ihre Finger und setzten sich entscheidend ab.

„Eine echt gute Vorstellung von uns“, freute sich Oeinck über den Erfolg im letzten Spiel des Jahres. Mit einer Bilanz von vier Siegen und fünf Niederlagen feiern die Arminia-Korbjägerinnen Weihnachten.

Punkte: Mareike Leusder (19), Mareen Leusder (12), P. Leusder (10), Dankbar (5), Höveler (4) und Seeger (2).