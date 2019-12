Arminia Ochtrups Turner laden zu einer bunten Reise durch Europa ein

„Heidi, Heidii . . .“ schallte es durch die Lautsprecher. Zahlreiche Dötze hüpfen aufgeregt zur Musik. Die Sporthalle des Schulzentrums war passend zu den Klängen in eine wundersame Bergwelt aus ­dicken Matten und Sportgeräten verwandelt worden. Zur ihrer großen vorweihnachtlichen Show hatte die Turnabteilung des SC Arminia Ochtrup am Samstagnachmittag Groß und Klein zu einer Reise durch Europa eingeladen.

Da war es gerade passend, dass die Töpferstadt über einen Bahnhof verfügte, an dem im übertragenen Sinne das Startsignal ertönen konnte. Das gab – passend zur Adventszeit – dann auch pünktlich der Nikolaus.

Das große Showturnen des SC Arminia Ochtrup 1/40 Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Foto: Susanne Menzel

Und so zeigten die Turnflöhe bei ihrem Ausflug in die Schweiz Purzelbäume vom Gipfel hinunter ins Tal (auf einer dicken Matte), kletterten über enge Bergwege (auf dem schmalen Balken einer umgedrehten Sitzbank) oder bewältigten Höhe (über gepolsterte Böcke). Das Publikum sparte nicht mit Applaus, während der Nikolaus anschließend goldene Sterne als Gutschein für ein kleines Präsent verteilte.

Weniger Elan als die über 250 Mädchen und Jungen, die an dem zweiten Adventssamstag ihre Künste vorführten, hatten dagegen scheinbar Eltern, Geschwister und Großeltern auf den Zuschauerrängen. Als sie von Abteilungsleiterin Karin Holtmannspötter zu einer Laola-Welle aufgefordert wurden, bedurfte es drei Anläufe, bevor der optische Ausdruck der Begeisterung dann endlich seine Bezeichnung verdiente.

Unbeirrt dessen allerdings setzten der sportliche Nachwuchs seine Reise fort. Die Mutter-Kind-Gruppe hatte Pipi Langstrumpf im Gepäck, die Jungen-Gruppe wählte sich Frankreich zum Ziel und erschuf als lebende Bausteine den Triumphbogen oder auch den Eifelturm.

Schweden steuerte als dann auch die Montagsriege an, während die Grundlagen-Gruppe Spanien ansteuerte. Die Turnabteilung 1 zog es mit Griechenland und Italien in sonnige Gefilde, die Gruppe 2 hatte Schottland sowie die Niederlande gewählt.

Die drei Leistungsriegen zeigten zum Abschluss des bunten Nachmittags, dass sie nicht umsonst in die Verbandsliga aufgestiegen sind. Ihre Turnerinnen gaben einen lauthals bestaunten Einblick in ihr fast schon artistisches Können am Boden, an Reck und Schwebebalken sowie beim Sprung.