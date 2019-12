Im Fall der A-Liga-Fußballer der SpVgg Langenhorst/Welbergen scheint es sich mal wieder zu bewahrheiten, dass die zweite Saison in der neuen Liga für einen Aufsteiger immer wesentlich schwieriger ist als die erste. Nach Platz sieben in der Vorsaison überwintern die Ochtruper 2019/20 auf Rang 15. „Jeder, der die Tabelle lesen kann, weiß, dass das Abstiegskampf bedeutet und dass auf uns noch jede Menge Arbeit wartet“, spricht Trainer Thorsten Bäumer Klartext.

Warum die Schwarz-Gelben nach der überraschend starken zweiten Halbserie 18/19 (30 Punkte, Dritter der Rückrundentabelle) wieder in das Souterrain eingezogen sind, liegt für Bäumer auf der Hand: „Die Rückrunde hat einigen die Sicht vernebelt, denn in der Vorbereitung im Sommer und in der Vorbereitung auf die ersten Spiele haben wir geschludert. Deshalb verlief die Phase von August bis Mitte/Ende Oktober für uns auch nicht so wie vorgestellt.“

Mittlerweile sieht der Übungsleiter die Seinen aber wieder auf dem richtigen Weg: „Die Jungs sind jetzt schon heiß auf den Start der Wintervorbereitung. Und dass sie Fußball spielen können, haben sie ja auch bewiesen.“ Dafür stehen unter anderem der 5:2-Sieg in Mesum und das 5:0 gegen den FSV Och­trup.

Nachhaltig Eindruck gemacht haben die Jüngsten der eh schon relativ jungen Truppe: Max Bründermann besticht als rechter Mann der Dreierabwehr, und Marcel Vollenbröker kann in der Offensive viele Positionen ausfüllen. Beide dürften noch in der A-Jugend spielen. Nur ein Jahr älter sind die beiden Mittelfelder Lukas Steinlage und Bastian Holtmannspötter. Alle vier – das ist sich Bäumer sicher – stehen für eine vielversprechende Zukunft der Spielvereinigung.

Sein Hauptaugenmerk legt Bäumer in der Vorbereitung auf die Physis: „Bei unserem kleinen Kader muss man vom Kopf bis zu den Füßen fit sein. Sonst kommen wir in Schwierigkeiten.“

Gerade einmal 17 Feldspieler umfasst die Truppe, was wenig Handlungsspielraum für den Fall der Fälle bietet. „Auf schwere Verletzungen können wir folglich nicht so gut reagieren wie andere. Deshalb darf nichts passieren“, will Bäumer den Teufel nicht an die Wand malen. Unnötige Risiken geht der Coach nicht ein und hält seine ­Kicker von allem Hallenturnieren fern. Eine reine Vorsichtsmaßnahme eben.

Die Weihnachtspause endet für die Langenhorster am 9. Januar (Donnerstag). Bis zur Wiederaufnahme des Punktspielbetriebs am 16. Februar bei Spitzenreiter SuS Neuenkirchen II stehen 17 Einheiten auf dem Programm – darunter die Tests gegen den 1. FC Nordwalde II (28. Januar), Matellia Metelen (30. Januar), Westfalia Osterwick II (8. Februar) und gegen einen noch nicht bekannten Kontrahenten (18./19. Januar).

► Der Bauantrag für den Umbau des Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz am Vechtestadion wurde am 21. Oktober vom Kreis genehmigt. Am 29. November ist der Zuwendungsbescheid über die beantragte Höchstförderung in Höhe von 500 000 Euro bei der Stadt eingegangen. Der nächste Schritt wird die Ausschreibung der Maßnahme sein. Die Umsetzung ist für 2020 vorgesehen. Das wurde in der jüngsten Ratssitzung der Stadt Ochtrup mitgeteilt.