Mit einem Spitzenspiel meldet sich die Handball-Bezirksliga zurück aus der Winterpause. Am Sonntagabend empfängt Klassenprimus SW Havixbeck den Tabellenzweiten SC Arminia Ochtrup. Besser kann das neue Jahr nicht beginnen.

Die Vorfreude von Gästetrainer Heinz Ahlers wird allerdings von einer angespannten Personalsituation getrübt. Lars Oelerich, Jan Mantke, Lars Wierling, Justus Wösting und Benedikt Wülker fallen aus, gleiches deutet sich bei Kreisläufer Gerrit Thiemann an. „Wir haben in der Winterpause nur anderthalb Mal trainiert. Das ist viel zu wenig. Ein Spiel dieser Art hätte eine andere Vorbereitung verdient gehabt“, findet Ahlers. Für ihn steht daher fest: „So ein Zauberspiel wie zuletzt gegen Everswinkel werden wir diesmal wohl nicht abliefern. Wir sind der krasse Außenseiter.“

Für einen Lichtblick sorgt Lennart Engels, der von seinem mehrmonatigen England-Aufenthalt zurück ist. Der Kreisläufer bringt viel Qualität mit, doch Ahlers erwartet von dem Youngster keine Wunderdinge: „Mal gucken, wie schnell er sich wieder integriert.“

Der Landesliga-Absteiger aus Havixbeck hat in dieser Saison nur einmal verloren (22:29 in Everswinkel). Ansonsten hielt sich die Truppe von Tom Langhoff schadlos. Für Ahlers ist das nach eingehender Videoanalyse der Schwarz-Weißen kein Wunder: „Ein Gegner, der sowohl mannschaftlich geschlossen auftritt als auch über exzellente Individualisten verfügt. Ich denke da an Jonas Lügering oder an Joshua Schmidt, der ein super Shooter ist.“

Langhoff verspricht sich ein „cooles Spiel“, denn Duelle mit Teams aus dem oberen Tabellendrittel hätten immer ihren Reiz. „Ich habe Ochtrup drei Mal gesehen. Eine gute Mannschaft, die vor allem zu Hause eine Macht ist. Vielleicht kommen einige von den zahlreichen Zuschauern am Sonntag mit zu uns?“, erhofft sich der Havixbecker Coach die zu einem Spitzenspiel passende volle Halle.

Auf einen Matchplan legt sich Langhoff erst relativ spät fest, da noch nicht ganz klar ist, welches Gesicht sein Kader genau haben wird. Klar ist allerdings, dass mit Kreisläufer Moritz Albers einer der Haupttorschützen nicht eingesetzt werden kann.