Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr führt Arminia Ochtrups Landesliga-Basketballerinnen am Sonntag zur CSG Gelsenkirchen-Bulmke. „Ich habe Schwierigkeiten damit, uns zum Favoriten zu erklären. Aber da Gelsenkirchen nicht seine beste Saison abliefert, bin ich vorsichtig optimistisch“, äußert sich SCA-Trainer Thomas Oeinck zu den Erfolgsaussichten seiner Mannschaft.

Schwer wiegt der Ausfall von Mareike Leusder (Bänderriss), deren Treffsicherheit von den Außenpositionen immer eine Trumpfkarte der Töpferstädterinnen ist. Sieben, maximal acht Spielerinnen umfasst der Arminia-Kader, was Oeinck als „nicht optimal“ bezeichnet.

In der spielfreien Zeit rund um die Feiertage trainierten die Ochtruperinnen. „Zwar nicht so wie in der Sommervorbereitung, aber ich hoffe, dass wir im Rhythmus geblieben sind“, so der Coach.