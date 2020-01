Lea-Marie Hils als sportlich vielseitig zu bezeichnen, wäre schlichtweg eine Untertreibung. Denn die 22-Jährige kann eigentlich alles: Turnen, Leichtathletik, Schwimmen . . . Aus diesem Grund zählt sie nicht nur zu den besten Mehrkämpferinnen des Landes, sondern wurde auch für die Wahl zu Ochtrups Sportlerin des Jahres vorgeschlagen.

Bereits fünf Mal hat die Töpferstädterin in ihrer jeweiligen Altersklasse den NRW-Titel gewonnen. Dazu kamen Platz sechs (2018) und sieben (2019) bei den Deutschen Meisterschaften.

Der Jahn-Mehrkampf setzt sich aus neun Disziplinen zusammen. Turnerisch werden Fertigkeiten am Sprung, Barren und Boden abverlangt. Für das Kugelstoßen, den 100-Meter-Sprint und den Weitsprung geht es ins Stadion. Getaucht (25 Meter), kunstgesprungen (Einmeterbrett) und geschwommen (100-Meter-Freistil) wird im Becken.

„Da dauert ein Wettkampftag schon mal von 8 bis 21 Uhr. Das ist nicht nur körperlich, sondern auch mental anstrengend“, berichtet Hils. Besonders hoch im Kurs liegen bei ihr die turnerischen Teildisziplinen. Da fühlt sie sich am sichersten. Aber das ist nur allzu verständlich, denn in erster Linie ist die Lehramtsstudentin (Sport und Biologie in Münster) Turnerin.

„Ich bin schon ganz früh mit dem Turnen angefangen und dann mit fünf Jahren in die Leistungsriege gewechselt“, erinnert sich Hils. Sie gehört zur ersten Mannschaft des SC Arminia, die im Dezember in die Verbandsliga aufgestiegen ist und 2018 beim Landespokal in Rheda Silber gewann.

„Über das Turnen bin ich zum Mehrkampf gekommen. Meine Trainerin Angelika Müller hat mich einfach mal mitgenommen“, weiß Hils um ihre Anfänge als Mehrkämpferin. Das war 2014.

Um auf höchstem Niveau bestehen zu können, hat sich die Ochtruperin ein intensives Trainingspensum auferlegt. Drei Mal die Woche wird für jeweils zweieinhalb Stunden geturnt, dazu kommen zwei zweistündige Einheiten für den Mehrkampf. Nicht zu vergessen: das Sportstudium und die Wettkämpfe. „Ich bin halt sehr ehrgeizig. Das ist vielleicht mein größter Fehler“, meint Hils fast schon entschuldigend.

Am 14. März nimmt sie im Rahmen der Ochtruper Sportgala zwei Rollen ein. Mit den Turnerinnen führt sie einen Showteil auf, zudem geht es als nominierte Einzelsportlerin auf die Bühne. Ihre Mitbewerberin ist Monika Regineri, ihres Zeichens Mixed-Weltmeisterin der Badminton-Senioren in der Altersklasse 70.

„Ein krasser Titel – und das in diesem Alter. Sie ist auf jeden Fall eine richtig starke Nominierte“, zieht Hils den imaginären Hut vor der Rückschlagsportlerin von der SpVgg Langenhorst/Welbergen.

2018, bei der letzten Sportgala, fehlte es an Kandidatinnen, weshalb damals keine Sportlerin des Jahres gekürt werden konnte. „Ich fand das richtig schade, denn in Och­trup gibt es genug Frauen, die was können. Und das sollten sie auch zeigen“, positioniert sich Hils.

► Die Ochtruper können bis zum 5. März (Donnerstag) per Stimmzettel oder vom 18. Januar (Freitag) bis zum 15. Februar (Samstag) online unter wn.de/sportlerwahlochtrup für ihre Favoriten votieren. Unter allen Teilnehmern werden sechs Warengutscheine von Karstadt Sports verlost.