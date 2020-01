Michael Hillebrandt lässt das Sparschwein immer fetter werden

Ochtrup -

Seit neun Jahren steht Michael Hillebrandt für die Tischtennisspieler des SC Arminia Ochtrup an den Platten. In dieser Zeit hat „Hille“ viele Erfolge feiern dürfen. Aber der Vater von zwei jungen Zwillingen weiß auch, dass das es im Leben andere Sachen gibt, die eine weitaus größere Bedeutung haben als der Sport. Und aus diesem Grund spielt der 40-Jährige in dieser Saison für den guten Zweck. Das alleine macht ihn schon zu einem „Sportler des Jahres“.