Arminia Ochtrups Basketballerinnen müssen sich in Erle beweisen

Ochtrup -

Fünf Siege, fünf Niederlagen – das ist bisherige Bilanz von Arminia Ochtrups Basketballerinnen in dieser Saison. Am Samstag soll der nächste Erfolg her. Dann geht es zu den Eintrachtlerinnen aus Erle, die sich im Hinspiel zwei blaue Augen eingefangen hatten.