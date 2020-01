Ochtrup -

In der Bezirksliga Münsterland haben sich Arminia Ochtrups Handballer den zweiten Tabellenplatz zurückerobert. Am Samstagabend besiegten sie die SG Sendenhorst mit 31:22. Trainer Heinz Ahlers sah zwar keinen „Hochglanz-Handball“, lobte seine Sieben aber vor allem für eine konzentrierte Leistung in der Defensive.